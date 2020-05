Dichiarazioni insensibili durante ANTM, Tyra Banks risponde alle accuse

LOS ANGELES - Non capita tutti i giorni che una star della tv, modella e attrice faccia un "mea culpa". Ma è quanto è successo a Tyra Banks, ideatrice e presentatrice del programma "America's Next Top Model" andato in onda fino al 2018.

Le scuse sono arrivate dopo che un video di una puntata del 2006 ha ricominciato a girare in rete, attirando nuove critiche nei confronti della conduttrice. Nelle immagini si può vedere Tyra Banks che dice alla concorrente Dani Evans (che vincerà poi quell'edizione) che a causa dello spazio tra i suoi denti non sarebbe mai potuta finire sulla copertina di CoverGirl, definendola «non commerciabile».

Il 2006 non era il 2020, e oggi gli utenti di Twitter non si sono lasciati sfuggire la possibilità di far sapere alla presentatrice quanto quelle parole risultassero offensive. E l'atto ha sortito gli effetti: l'ex top model ha ammesso di essere stata troppo dura e insensibile in alcune scene dello show: «Rivedendolo ora, ci sono state delle scelte sbagliate» ha ammesso Tyra dal suo profilo Twitter.

Al tweet della presentatrice si è aggiunto anche quello di Ken Mok, uno dei produttori dello show. «L'intero team creativo prendeva le decisioni in quel programma, non solo Tyra. Dunque sentitevi liberi di urlarmi contro per i peggiori momenti di America's Next Top Model».