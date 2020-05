«La mia bimba scalcia... e fa male!»

LOS ANGELES - Katy Perry ha offerto un piccolo spaccato di come sta vivendo la sua prima gravidanza. Nel corso dell'ultima puntata di "American Idol", la cantante americana ha confessato, tra le altre cose, che i calci che la sua piccola le assesta sanno essere «dolorosi».

«Non so come sia essere mamma, ma mi sono sempre sentita molto materna nei confronti dei miei amici e dei miei fan. Ora sto per passare al livello successivo», ha spiegato la 35enne nel corso della puntata di domenica scorsa, rigorosamente dedicata alla festa della mamma. «Ho persino un pancione. Sta scalciando. Scalcia quando le esibizioni sono belle quindi fate in modo che siano belle ma non troppo perché fa male!», ha aggiunto.

Con indosso il costume usato in passato per impersonare la mamma di Dumbo, in un live su Facebook poco prima della puntata Katy Perry ha altresì confessato che il travestimento da elefante le andava a pennello: «Mi sento un po' grossa a essere molto incinta», ha detto.

L'interprete di "Last Friday Night" e "California Gurls" aspetta la sua prima figlia con il fidanzato Orlando Bloom. La piccola dovrebbe arrivare in estate.