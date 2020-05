Harry e Francesca, l'amore tiene botta: e salta fuori l'anello nuziale

LOS ANGELES - La coppia vincitrice (morale, concedetecelo) del reality di Netflix “Too hot to handle” non solo ha retto... di più. Francesca (Farago) e Harry (Jowsey) hanno continuato a frequentarsi e – fra alti e bassi – sarebbero pronti al grande passo.

I due, dopo un mollamento di diversi mesi, sono ritornati assieme non molto prima della pandemia finendo per passarla separati. La proposta di matrimonio è saltata fuori durante la puntata - in onda su Netflix da venerdì - dedicata al cast e a quello che è successo nell'anno trascorso dalla registrazione della prima stagione.

A sorprendere tutti stato lo stesso Harry durante una chattata via Zoom finita pure sulla piattaforma streaming, tirando fuori all'improvviso... un anello e inginocchiandosi pronunciando la fatidica frase! Lei avrà poi detto sì? Per saperlo non dovete fare altro che... "streamare".

