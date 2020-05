Un Aki Aki pop in La Land: «Non mi si può incasellare»

LUGANO - Dalla trap da strada della hit virale “Cani Sciolti” fino a un singolo pop intimista titolato “La La Land”. Per il rapper ticinese Aki Aki l'unica vera costante è... il successo virale. Anche questo video, dalle atmosfere soffuse e girato da Rohan Crotta, ha macinato migliaia e migliaia di clic.

«È un pezzo diverso dai precedenti, anche perché parla di qualcosa di diverso», ci spiega Aki Aki, «penso che ogni testo, ogni argomento, debba avere il suo mood. Qui ho scelto voce e piano, in fin dei conti non ho imparato a suonarlo per lasciarlo lì!».

Come nasce “La La Land”?

Da una riflessione mia, molto più profonda del solito. È stata un'occasione per scoprire alcuni miei lati che non avevo mai esplorato e vedere fino a dove potessi arrivare. Poi devo anche dire che una volta trovato il “focus” l'ho scritta di getto, forse in 40 minuti. È uscita liscia come l'olio.

Aki Aki, quindi, non è solo trap...

Volevo mostrare di potermi adattare a diversi generi, non voglio avere limiti: che si parli di trap o di pop. Penso di poter dire che non mi si può incasellare: chi mi vede e sente in “La La Land” potrebbe pensare che io sia un tipo tranquillo, chi in “Cani sciolti” che io sia un vandalo. In realtà... né l'uno, né l'altro.

Il video, molto suggestivo, sta facendo un sacco di views...

Con Rohan volevamo fosse una storia e che avesse una location cupa e raccolta, fra intimo e sogno. Alla fine l'abbiamo trovata nell'Hotel Victoria di Paradiso. Con me, nel video, a interpretare la parte più spensierata dell'essere umano c'è una bambina (è mia sorella) mentre io rappresento invece quella più oscura. Ci sono diversi rimandi e collegamenti tutti da scoprire, ma lascio questa sfida al mio pubblico!