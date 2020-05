Una candela da discount esaurita perché «odora come Harry Styles»

NEW YORK - I fan dell'ex-One Direction Harry Styles lo sanno: il loro beniamino va matto per l'aroma di vaniglia, tanto che non riesce a uscire di casa senza essersi spruzzato un po' dell'Eau de Parfum "Tobacco Vanille" di Tom Ford. E, fin qui, tutto ok.

Il problema - se così si può davvero chiamare - è saltato fuori quando gli stessi appassionati hanno scoperto che presso il discount americano Target c'è una candela aromatica "Cashemere Vanille" con praticamente lo stesso odore.

Sul web è partito il proverbiale tam-tam che ha generato un corri-corri all'acquisto. Tanto è bastato, riporta il portale Tmz.com, perché scattasse la “corsa al lumino”. C'entra in qualche modo la quarantena? Vallo a sapere.

Stando a Target attualmente la produzione delle suddette fatica a tenere testa all'inattesa domanda e attualmente sono esaurite praticamente ovunque. E, tra l'altro, non si tratta nemmeno di un ammennicolo particolarmente economico, è in vendita a circa 7 franchi svizzeri al pezzo.