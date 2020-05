Kate vuole fare un ritratto del Regno Unito ai tempi del coronavirus

LONDRA - Quando le lunghe settimane di confinamento, chiusure, preoccupazioni e lutti saranno alle spalle, molti vorranno dimenticare il prima possibile l'assurdo periodo che la pandemia di Covid-19 ha rappresentato. Per molti altri, però, le esperienze e i sentimenti, anche edificanti, che stiamo vivendo in questi mesi sono da celebrare e immortalare.

La pensa così la consorte del principe William, Kate, che in collaborazione con la National Portrait Galley, di cui è patronessa, ha lanciato un concorso per creare il ritratto fotografico del Regno Unito ai tempi del coronavirus. «Siamo tutti rimasti colpiti da alcune delle incredibili immagini che abbiamo visto e che ci hanno dato un'idea delle esperienze e delle storie della gente in tutto il Paese», ha dichiarato Kate, fotografa appassionata, come riporta la BBC. «Alcune, maledettamente tristi, mostravano la tragedia umana di questa pandemia mentre altre, edificanti, ritraevano le persone che si uniscono per sostenere i più vulnerabili», ha aggiunto.

"Hold Still" ("Stai fermo") sarà «un ritratto fotografico unico che catturi lo spirito, l'umore, le speranze, le paure e i sentimenti di una nazione». Sarà composto da cento immagini selezionate tra quelle, amatoriali e professionali, che i cittadini vorranno spedire fino al 18 giugno prossimo. La foto dovrà essere riconducibile a uno dei tre temi "Aiutanti ed eroi", "La tua nuova normalità" e "Atti di gentilezza" e sarà valutata per le emozioni che trasmette più che per la sua qualità tecnica.

Keystone