Tom Cruise e Musk insieme per il primo film nello spazio

Tom Cruise ed Elon Musk, secondo quanto riportato ieri dal sito americano Deadline, starebbero lavorando alla realizzazione del primo film girato interamente nello spazio.

Nonostante non ci sia ancora nessun coinvolgimento da parte di uno studio cinematografico, Deadline sostiene che l’attore ed il Ceo di Tesla siano alle prime fasi della preparazione per il film e che il fondatore di SpaceX abbia richiesto ufficialmente aiuto alla Nasa per la riuscita del progetto.

Tom Cruise è noto per la sua personalità eccentrica, espressa anche dal non richiedere l'aiuto della controfigura sul set per le riprese delle scene d'azione, il che rende credibile il suo desiderio di lavorare a un film del genere insieme a Musk, personaggio altrettanto fuori dal comune.

Cruise è attualmente impegnato con le riprese del settimo film di "Mission Impossible", sospese a causa del coronavirus e per le quali è rimasto bloccato a Venezia all'inizio dell'emergenza, mentre Musk ha annunciato ieri la nascita del primo figlio, il sesto per lui, avuto insieme alla compagna Grimes, musicista canadese.