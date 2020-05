«Tekashi? La sua ex gang dovrebbe sbarazzarsi di lui»

NEW YORK - La controversa figura di Tekashi 6ix9ine non lascia indifferenti neanche i suoi colleghi della scena musicale. E anzi, qualcuno non ha esitato a rivolgere parole piuttosto pesanti nei confronti del rapper, liberato anticipatamente dal carcere all'inizio di aprile, in virtù della sua collaborazione con le autorità, a causa dell'emergenza coronavirus.

L'ultimo della lista è Boosie Badazz, rapper veterano della Louisiana, che in un'intervista concessa pochi giorni fa a Vlad TV ha rilasciato alcune dichiarazioni shock, affermando che gli ex affiliati di Tekashi dovrebbero "occuparsi" di lui per. «Non c'è altro da dire. Non puoi permettere a uno come lui di spazzare via tutta la tua gente. Se non faranno nulla è perché sono dei vigliacchi».

Boosie - che lo scorso febbraio, in un'altra intervista, disse che il rapper sarebbe stato ucciso nel giro di un mese dal suo rilascio - ha precisato che la vicenda non lo riguarda personalmente, ma «se lo avesse fatto alla mia gente, sarebbe già nella tomba».