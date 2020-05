«Tentare di fare scuola a casa ai bambini è un vero incubo»

LOS ANGELES - In un'intervista via Zoom con Entertainment Tonight, Halle Berry lo ha ammesso: non è una passeggiata tentare di insegnare qualcosa ai tuoi figli durante la pandemia.

«È un incubo, per me è davvero un incubo», ha raccontato, «sarà un semestre sprecato, non imparano niente, e non è facile da mandare giù», racconta l'attrice e mamma di due bimbi.

«Una cosa che ho imparato è che i bambini di 6 anni fanno spontaneamente quello che vedono fare agli altri», ha spiegato, «stanno seduti perché altre 25 stanno seduti, fanno i compiti per lo stesso motivo. A casa, invece, sono da soli. Per loro, essere a casa e dover fare le stesse cose che sono abituati a fare a scuola è davvero difficile».

Se non altro, il lockdown ha portato anche qualcosina di buono: «È vero, se vogliamo trovare il lato positivo è che abbiamo avuto anche molto tempo per fare cose come una famiglia senza il lavoro di mezzo, è stato bello poter legare con loro. Ci siamo (anche) davvero divertiti».