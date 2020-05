Quella volta che Michael Jordan rifiutò 100 milioni di dollari

LOS ANGELES - L'ex giocatore di basket Michael Jordan avrebbe rinunciato ad un'offerta di 100 milioni di dollari per presenziare due ore ad un evento. È quanto raccontato da David Falk, agente dello storico numero 23 al programma radiofonico "Boomer and Gio". Ma non si è trattato di un unico episodio: l'ex dei Chicago Bulls avrebbe detto di no anche a sette milioni di dollari per partecipare ad un torneo di golf in Asia, della durata di un giorno.

«Che Dio lo benedica. Ha avuto così tanto successo che ha l'opportunità di fare o non fare qualunque cosa voglia. Lo ammiro tanto, è molto selettivo nella scelta delle cose in cui vuole essere coinvolto» ha dichiarato Falk.