I Ferragnez aiutano Milano

MILANO - Fedez e Chiara Ferragni si sono distinti ancora una volta per l'impegno durante questa pandemia di coronavirus.

«Stamattina abbiamo preso parte all’iniziativa “Milano aiuta” del comune di Milano per rispondere alla necessità di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficoltà. Se volete donare generi alimentari potete mandare un’email a milanoaiuta@comune.milano.it». Le foto e i video pubblicati sui social mostrano la coppia - con guanti e mascherine d'ordinanza - alle prese con la preparazione dei sacchetti di spesa e in sella alle cargobike delle consegne.

Ovviamente i detrattori della coppia non hanno perso l'occasione per farsi vivi. A un follower che scriveva di non capire le critiche, Fedez ha risposto: «Non capisco nemmeno io le critiche. Ma meglio darsi da fare che stare a lamentarsi, va bene così».