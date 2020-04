«Per me, truccarmi ha sempre voluto dire che stavo per andare al lavoro»

LOS ANGELES - Benché Gwyneth Paltrow abbia sempre sfoggiato un trucco dall'effetto sapientemente naturale, per il "Beautiful Issue" di People l'attrice 47enne ha posato in versione completamente acqua e sapone come la collega Salma Hayek e altre star. E, giura, si sente più a suo agio così.

«Non sono mai stata davvero una persona da trucco», assicura Paltrow al portale americano, confessando di essere sempre stata «un po' un maschiaccio». «Mi piace non mettere il trucco. Per me, truccarmi ha sempre significato che stavo per andare al lavoro», aggiunge.

Per spiegare la pretesa scarsa passione per blush e rossetto, la protagonista di "Shakespeare In Love" torna ai tempi in cui andava ancora a scuola: «Ero in un istituto per sole ragazze e non ci truccavamo - confessa -. Non dovevamo farci belle per nessuno. Per tutte le medie e il liceo il trucco non è mai diventato parte della mia routine».

Al bando il make-up, insomma? Non esattamente. Parte di un progetto volto a promuovere l'immagine delle donne dello spettacolo che hanno superato i 40, la confessione di Paltrow è anche un'occasione per promuovere la sua linea (di successo) di trucchi a effetto super naturale, Goop: «Volevo davvero creare dei prodotti puliti», afferma.