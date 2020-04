Melania Trump compie 50 anni.

WASHINGTON - Compie oggi 50 anni Melania Trump, la First Lady degli Stati Uniti.

Originaria della Slovenia (è nata a Novo Mesto il 26 aprile 1970), ha debuttato come modella all'età di 16 anni e a 18 è stata ingaggiata per un'agenzia di Milano. Dopo qualche anno si è trasferita negli Stati Uniti ed è apparsa sulle copertine delle principali riviste di moda.

15 anni fa il matrimonio con Donald Trump, con il quale aveva però una relazione dalla fine degli anni Novanta. I due hanno un figlio, Barron.

Come First Lady è decisamente meno attiva sulla scena pubblica rispetto a colei che l'ha preceduta, Michelle Obama. Se l'ex presidente democratico e la consorte formavano un team unito e affiatato, lo stesso non si può sempre dire di Melania e Donald. Talvolta si è letta una certa freddezza di lei ed è capitato che, in qualche occasione, prendesse le distanze da atteggiamenti o dichiarazioni del marito. Però le voci di una relazione di facciata, che resta in piedi unicamente per motivi legati all'importanza e al prestigio della posizione, non sono mai state confermate.

KEYSTONE