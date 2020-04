La Nannini scende in strada e canta "Notti magiche"

ROMA - Ieri, sabato 25 aprile, Gianna Nannini ha voluto regalare un attimo di felicità e svago ai suoi vicini. La cantante ha infatti deciso di scendere in strada, munita di mascherina, per cantare insieme ai pochi passanti "Notti magiche". Il brano sembra aver risollevato per qualche minuto gli animi dei presenti, grandi e piccini, come dimostra il video.

Proprio ieri la Nannini ha comunicato ai suoi fan che il live speciale previsto per il 30 maggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze è stato posticipato. Il recupero è spostato al 29 maggio dell'anno prossimo, ma la data definitiva sarà comunicata entro la fine di luglio. Sono sospesi anche i live di maggio in Europa e gli appuntamenti nei festival outdoor previsti a giugno in Germania.

«Ciao ragazzi, ho tenuto duro fino all’ultimo ma è inevitabile... Mi dispiace tantissimo, ma preparerò uno show ancora più forte!» ha assicurato la cantante tramite i suoi canali social.