Hemsworth cuore d'oro: sfama un piccolo koala

SYDNEY - L'emergenza coronavirus ha cancellato da siti e giornali quella che è stata la tragedia che ha occupato le prime pagine all'inizio del 2020: gli incendi che hanno devastato l'Australia.

Un dramma che è rimasto nel cuore di molti, specialmente degli australiani. Tra di essi c'è Chris Hemsworth, che sarà il protagonista di una trasmissione speciale di National Geographic. In un estratto dal programma ("Born Wild: Earth Day", programmato per il 22 aprile) si vede il 36enne che sfama un piccolo di koala in un rifugio per animali della Gold Coast, la regione a sud di Brisbane.

«Sono onorato di far parte della serie Born Wild» ha scritto Hemsworth su Instagram. Il documentario mostra il lavoro dell'ospedale e dell'associazione "Friends Of The Koala". «Ho incontrato un adorabile piccolo di koala di nome Ember e l'ho seguito nel suo recupero quotidiano».

La fauna selvatica australiana è stata messa a dura prova dagli incendi: sono migliaia i canguri e i koala che hanno perso la vita e molti quelli che sono stati soccorsi e curati in rifugi come quello mostrato nel documentario.