Dua Lipa, Chris Martin, «smartphone, pentole e padelle»

LONDRA - Il mondo della musica continua a fare la sua parte nella tempesta dell'emergenza coronavirus. Dopo l'exploit dell'evento in streaming "One World: Together at Home" organizzato da Lady Gaga lo scorso fine settimana, che ha permesso di raccogliere oltre 127 milioni di dollari, è ora il turno di un altro gruppo di star internazionali.

Oltre una ventina di artisti, esponenti dei generi più disparati - fra i quali svettano nomi come Dua Lipa, Chris Martin dei Coldplay, Ellie Goulding e Rita Ora -, pubblicheranno giovedì prossimo una particolare cover del brano "Times Like These" dei Foo Fighters, destinando tutto il ricavato di vendite e streaming a due fondi che serviranno a sostenere la popolazione britannica toccata dall'emergenza.

L'iniziativa è firmata dalla BBC Radio 1, che trasmetterà in anteprima anche un videoclip del brano giovedì sera, in occasione della serata "Big Night In", i cui incassi saranno a loro volta devoluti a "Comic Relief" e "Children in Need".

Il produttore musicale Fraser T. Smith - noto per le sue collaborazioni con pesi massimi come Adele e Stormzy - ha commentato brevemente i contorni del "nuovo" singolo. «Nella nostra visione volevamo creare una versione "stay at home", usando telefoni, pentole, padelle e chitarre acustiche che onorasse la genialità e la sincerità degli artisti e della canzone stessa. Abbiamo tentato di creare il brano in un modo del tutto nuovo dal punto di vista artistico, che fosse rilevante oggi. E sono le sue parole, in particolare, a risuonare in tutti noi durante questo difficile momento».