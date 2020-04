One World Together at Home, raccolti 128 milioni di dollari

LOS ANGELES - "One World Together at Home" ha raccolto circa 128 milioni di dollari a favore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo ha annunciato su Twitter il movimento Global Citizen.

L'evento di otto ore, tra streaming pomeridiano e due ore di concerto in prima serata, è stato trasmesso ieri a reti unificate da Cbs, Nbc e Abc e numerose emittenti in tutto il mondo.

«127,9 milioni per Covid-19. Questo è il potere e l'impatto di One World: #TogetherAtHome - si legge nel tweet -. Grazie Lady Gaga per questo storico evento e a tutti nel mondo: siate forti, state al sicuro, saremo presto insieme di persona».

Lady Gaga ha risposto a sua volta con un tweet in cui si è detta onorata di essere stata parte del progetto. Il ricavato dell'evento andrà al Covid-19 Solidarity Response Fund dell'Oms.