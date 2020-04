Gwyneth Paltrow mette all'asta un vecchio vestito indossato alla cerimonia degli Oscar

LOS ANGELES - Sono molte le star che in questi difficili giorni per gli Stati Uniti scendono in campo per aiutare chi ne ha più bisogno. Per coloro che si trovano in difficoltà nel reperire i pasti, Gwyneth Paltrow ha deciso di vendere all'asta uno dei suoi vecchi abiti indossato durante la cerimonia degli Oscar del 2000.

Finora l'asta, che risponde all'hashtag #AllInChallenge, ha raccolto più di 10 milioni di dollari grazie a oggetti o cimeli appartenenti alle star di tutto il mondo.

L'abito messo all'asta è di Calvin Klein. Tuttavia l'attrice nel 2013 lo aveva definito come «un vestito ok, ma non adatto agli Oscar. L'ho scelto solo perché quell'anno volevo scomparire». Una scelta che ha scaturito diverse reazioni sui social, da chi l'accusa di far beneficenza "per finta" o solo per «liberare l'armadio», a chi nonostante tutto la loda per aver scelto di contribuire alla raccolta fondi destinata a combattere il coronavirus.