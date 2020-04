Johnny Depp è ora su Instagram

LOS ANGELES - Anche Johnny Depp ha ceduto al fascino di Instagram, e in poco tempo l'attore ha già collezionato più di tre milioni di follower.

Dopo un periodo passato piuttosto in ombra, anche in seguito al burrascoso divorzio da Amber Heard, l'attore ha deciso di lanciarsi sul social network più amato da star e vip, e lo ha fatto proprio per parlare del delicato periodo che tutti stiamo vivendo. «Ora è il momento di aprire un dialogo perché la minaccia di questo nemico invisibile ha già causato immense tragedie e danni alla vita delle persone» ha spiegato Depp in un video di otto minuti, aggiungendo: «Prendetevi cura gli uni degli altri».

Nel lungo video c'è stato anche spazio per ringraziare tutti i fan «per la gentilezza, il vostro sostegno incrollabile e la vostra forza in questi anni».

L'attore, da sempre appassionato di musica, ha poi postato anche un video musicale in cui ha presentato il nuovo brano "Isolation" registrato insieme al chitarrista Jeff Beck, e ispirato all'omonima canzone di John Lennon.

Il brano è stato registrato, casualmente, prima dell'epidemia che sta sconvolgendo tutto il mondo, ma le parole si adattano perfettamente alla situazione attuale, ricorda lo stesso attore.

La canzone ha ricevuto anche il commento di Patti Smith: «Confortante. Non siamo soli. Grazie ragazzi» ha commentato la cantautrice su Instagram.