Harry alle famiglie di bambini malati: «La forza che dimostrate è assolutamente incredibile»

CHELTENHAM / LOS ANGELES - Benché si sia ormai stabilito a Los Angeles con moglie e figlio e non sia più un membro attivo della Famiglia reale britannica, il principe Harry continua occuparsi attivamente delle organizzazioni benefiche di cui è patrono nel Regno Unito. In una recente videochiamata con alcuni genitori di bambini gravemente malati o con bisogni speciali, il duca del Sussex ha così testimoniato la sua ammirazione per loro, confessando che, a lui, il piccolo Archie basta e avanza come impegno.

«La forza e la resilienza che dimostrate sono assolutamente incredibili. Non dovreste dimenticarlo mai e poi mai», ha detto il 35enne nel corso del colloquio, durato circa mezz'ora, con alcune famiglie dell'associazione "WellChild". «Sicuramente ci sono delle giornate difficili, non posso neanche immaginare quanto possa essere difficile per voi. Avere un bambino di 11 mesi è abbastanza!», ha confidato.

Durante la videochiamata, durata circa mezz'ora, Harry si è informato sulle sfide che le famiglie di bambini malati si trovano ad affrontare in questo periodo di confinamento, come continuare a garantire loro l'assistenza domiciliare in sicurezza e compensare la mancanza delle attività di sostegno che normalmente si svolgono in strutture ora chiuse. Il principe ha quindi condiviso la sua personale ricetta per affrontare il confinamento a casa: «Dipende tutto dal morale», ha assicurato. Bisogna alzarsi al mattino e dirsi «"Ok, nuova giornata, ho qui tutta la mia famiglia, che cosa facciamo?"», ha aggiunto.

«Certamente», ha ammesso Harry, c'è «il timore di quel che può succedere, ma ci sono così tante cose che sono fuori dal nostro controllo e, improvvisamente, stiamo realizzando quanto siamo piccoli nel grande schema delle cose». A suo avviso, «più a lungo durerà tutto questo, più difficile sarà per ciascuno di voi», ha concluso.

Harry è patrono di "WellChild" da più di 10 anni. La videochiamata, avvenuta nel fine settimana di Pasqua, è stata condivisa oggi dall'organizzazione sul proprio sito internet.