Anche Rocky Balboa si mette la mascherina

PHILADELPHIA - In piena emergenza pandemica, anche il leggendario Rocky Balboa prende le dovute precauzioni per difendersi dal coronavirus.

Non ci credete? Ebbene, la statua del celebre pugile interpretato da Sylvester Stallone nell'omonima saga cinematografica - che si trova attualmente esposta all'esterno del Philadelphia Museum of Art con i pugni rivolti al cielo - si è arricchita di un nuovo particolare: da ieri indossa una mascherina sul volto.

E non è mancato qualche curioso - in verità non molti a causa del massiccio lockdown in corso anche negli Stati Uniti - che non ha resistito alla tentazione di scattarsi una foto ai piedi della statua. Anche i curiosi, ovviamente, muniti di mascherina.

keystone-sda.ch / STF (Matt Rourke)