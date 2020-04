Rupert Grint, il Ron Weasley di Harry Potter, diventerà papà

LONDRA - Rupert Grint, l'attore che ha interpretato Ron Weasley, l'amico di Harry Potter, diventerà presto papà. Il fidanzamento con l'attrice Georgia Groome è arrivato in segreto nel 2011, e da allora la coppia non ha dato molte soddisfazione ai paparazzi. La coppia si sarebbe anche sposata in compagnia di pochi intimi, ma non sono noti molti altri dettagli.

Tuttavia ora la coppia ha affidato ad un portavoce la comunicazione ufficiale del bambino in arrivo: «Rupert Grint e Georgia Groome non stanno più nella pelle nell'annunciare che sono in attesa di un bambino, e gradirebbero avere un po' di privacy» ha dichiarato al Mirror. L'annuncio è arrivato dopo che la coppia era stata avvistata mentre facevano shopping, e la pancia di Georgia Groome era già piuttosto evidente.

L'anno scorso, in occasione del suo 30esimo compleanno, l'attore aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto avere presto dei figli, ma che non avrebbe scelto il nome "Ron", nonostante lo trovasse bello.