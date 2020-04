Bocelli live dal duomo spazia da "Panis Angelicus" ad "Amazing Grace"

MILANO - È durato poco meno di mezz'ora e ha spaziato da "Panis Angelicus" ad "Amazing Grace" il concerto che Andrea Bocelli ha tenuto questa sera in diretta streaming da un Duomo di Milano deserto. «Nel giorno in cui si celebra la fiducia nella vita che vince, sono lieto di dire "sì" alla Città e all'Arcidiocesi di Milano. Credo nella forza della Pasqua cristiana», ha dichiarato il tenore nell'introduzione del suo live.

Per la fama del protagonista e la suggestione del palcoscenico scelto, questo era un evento molto atteso a livello internazionale. L'artista 61enne ha cantato in un Duomo di Milano completamente vuoto, in una Lombardia ferita dal coronavirus. "Music For Hope - Live From Duomo di Milano" è stato visto da quasi mezzo milione di spettatori.

«Sono felice che Andrea abbia accettato il nostro invito», aveva commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, annunciando giorni fa l'evento. «Sono certo che la straordinaria voce di Bocelli sarà l'abbraccio che ci manca in questi giorni», aveva aggiunto.