Matthew McConaughey cuore d'oro: fa compagnia agli ospiti della casa anziani

AUSTIN - Che Matthew McConaughey fosse tra gli attori di Hollywood più attenti ai bisogni del prossimo non c'erano dubbi: durante l'ultima l'emergenza incendi in California, giusto per fare un esempio, aveva offerto una mega-grigliata a decine di pompieri che smontavano dal turno e si era recato personalmente a cucinare per loro.

Ora il premio Oscar ha fatto compagnia agli anziani ospiti di una casa di riposo di Austin, la città texana dove vive. Lo ha fatto, ovviamente, collegato in video da casa. McConaughey ha estratto i numeri del bingo e si è fatto aiutare dalla sua famiglia: la moglie Camilla, la madre Kay e anche dai suoi figli.