Davide Van De Sfroos in live streaming per Tio/20minuti

LUGANO - Sarà una serata davvero speciale, quella di giovedì 9 aprile. I lettori di Tio/20minuti avranno la possibilità di godersi una performance in live streaming di Davide Van De Sfroos.

Il cantautore comasco è popolarissimo anche in Ticino e giovedì sera si esibirà apposta per voi. Quando? A partire dalle 20.30. Dove? Sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Tio/20minuti. Ma anche sul sito PiazzaTicino.ch.

Cos'è PiazzaTicino.ch? Un nuovo progetto, che assumerà la sua forma definitiva nelle prossime settimane, pensato come piattaforma a sostegno dell'economia, ticinese e non. Il debutto sarà in musica, ma saranno molte le novità che vi sveleremo, piano piano.

Davide Van De Sfroos - Cosa dire di Davide Van De Sfroos che il pubblico ticinese e i suoi moltissimi fan non conoscono già? Il suo nuovo album dovrebbe arrivare nelle prossime settimane e, se non ci fosse stato il coronavirus, sarebbe stato seguito da un tour di lancio. In questi giorni di isolamento forzato il cantautore ha avuto modo di fare spesso compagnia al pubblico, condividendo versioni acustiche di suoi brani, più o meno recenti, dal suo rifugio di Tremezzo, sulle sponde del Lago di Como.

Davide in questi giorni ha dato vita a quello che ha ribattezzato ironicamente il "VirtualTour Stoo a Cà Mia Session". Il suo volto (se lo avete seguito su Facebook ve ne sarete accorti) con il passare dei giorni è stato incorniciato da una bella barba bianca. Anche lui, come molti, ha dovuto reinventare la propria arte e si è trovato a lottare con difficoltà di ordine pratico.

«Sono fortemente impantanato con la connessione, come ben potrete comprendere. Faccio fatica a inviare qualunque cosa e spesso non ci riesco nemmeno. Ho fatto tentativi patetici di dirette video che ho dovuto immediatamente cancellare perché si paralizzavano. Cercherò di fare del mio meglio per inviarvi qualche minuto di musica simbolica, tanto per mantenere un contatto positivo in qualche modo» ha scritto nei giorni scorsi, tra una "Preghiera" e "La Ranza" cantata mentre era seduto sul tetto di casa. Problemi che, nel frattempo, sono stati pienamente risolti. Giovedì sera la connessione da casa Van De Sfroos sarà ottimale e la sua performance dovrebbe essere al sicuro da inconvenienti tecnici.

C'è stato poi, e ve lo riproponiamo qua sotto, l'omaggio a infermieri e personale sanitario, la vera prima linea della guerra al coronavirus. «A tutti voi che state combattendo per noi. La mia stima e la mia profonda gratitudine. È solo una canzone. È quello che ho. Per ora. Grazie di cuore per tutto».

DAVIDE VAN DE SFROOS