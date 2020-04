Channing Tatum e Jessie J ci hanno riprovato, ma non ha funzionato

LOS ANGELES - Si erano lasciati alla fine del 2019, poi avevano deciso di riprovarci dopo un mese di separazione. Ora, all'inizio di aprile, Channing Tatum e Jessie J hanno definitivamente concluso la loro storia d'amore.

Ci hanno riprovato «ma hanno capito che è meglio andare avanti» ognuno per la propria strada, ha spiegato una fonte a People. La separazione «è totalmente amichevole».

L'attore 39enne e la cantante 32enne si sono frequentati per un anno intero, poi lo scorso dicembre c'era stata una prima pausa. Pare per gli impegni di lui, sul set e come papà (con la ex moglie Jenna Dewan ha avuto una figlia).Poi il secondo tentativo, che si è arenato un paio di mesi dopo.