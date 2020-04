Fabrizio Corona in diffida, non ha rispettato le misure anti-coronavirus

MILANO - Fabrizio Corona nuovamente nei guai, questa volta è incappato in una diffida per non aver rispettato le misure introdotte dal Governo italiano per arginare la diffusione del coronavirus.

Il noto fotografo, al centro dello scandalo di "Vallettopoli", ha infatti organizzato numerosi incontri abitudinari con il personal trainer nella propria abitazione, nonostante fosse in vigore il decreto che permette di effettuare solamente "spostamenti essenziali".

Il personal trainer, che è stato visto diverse volte negli scorsi giorni nelle vicinanze dell'abitazione in cui Corona è in detenzione domiciliare, ha ricevuto una multa per essersi spostato in assenza di "comprovate necessità".

Ieri mattina la polizia dello Stato di Milano ha quindi notificato a Corona una diffida emessa dal Tribunale di Sorveglianza, in cui gli viene intimato l'assoluto rispetto delle regole: sia di distanziamento sociale, sia quelle relative ai domiciliari, in caso contrario, incorrerà in ulteriori pene.