È morto Bill Withers

LOS ANGELES - È spirato lunedì per complicazioni cardiache ma la sua famiglia lo ha comunicato solo adesso. Bill Withers, fenomeno del soul degli anni '70 con pezzi intramontabili come "Lean on me", "Aint' no sunshine when she's gone" e "Just thetTwo of us" è morto attorniato dai suoi cari a Los Angeles.

Ex-militare riconvertito alla musica, ma sempre mantenendo i piedi ben fissi a terra, Withers è stata una figura chiave (seppur decisamente fuori dai canoni) della musica nera, e non solo, degli anni '70 e '80. Dopo 8 album e meno di 15 anni di carriera si è ritirato e non ha mai più cantato.

Il successo dei suoi brani però lo ha portato di peso nella Rock and Roll Hall o Fame nel 2015, lo stesso anno presso la Carnagie Hall si è tenuto un concerto in suo onore con diversi artisti internazionali di calibro. Withers, presente, ha brevemente parlato al pubblico ma non si è voluto esibire.

Recentemente la sua "Lean on me" era diventata una canzone-simbolo dei sanitari che ogni giorno lavorano indefessamente per l'emergenza Covid-19.