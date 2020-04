Dua Lipa parla del suo nuovo album dalla "quarantena": «Volevo dare un po' di felicità alla gente»

LONDRA - A differenza di Lady Gaga e Sam Smith, che hanno rimandato l’uscita dei loro nuovi album, Dua Lipa ha tirato dritto con il suo “Future Nostalgia” e lo ha pubblicato nonostante la crisi coronavirus. Raggiunta dalla BBC, la cantante britannica ha spiegato il perché di questa scelta e ha rivelato di «godersi» al massimo il confinamento a casa.

«Ho fatto quest’album per liberarmi di tutte le pressioni, le ansie e le opinioni che arrivano dal mondo esterno», ha fatto sapere l’artista 24enne, che non ha voluto preoccuparsi troppo della «perfetta» strategia di uscita della sua seconda raccolta. «Sì, era stato fatto per essere passato nelle discoteche e ai festival, ma allo stesso tempo volevo dare alla gente un po’ di felicità in questo periodo, per non pensare a quello che sta succedendo e semplicemente staccare e ballare», ha aggiunto.

E l’idea sembra pagare anche in termini commerciali. Dopo l’uscita anticipata di una settimana avvenuta venerdì, infatti, “Future Nostalgia” punta dritto alla cima della classifica britannica degli album più venduti e alla top five americana e viene osannato dalla critica.

L'interprete di "Don't start now" e "One Kiss", intanto, dopo essere tornata a Londra un mese fa dall’Australia e aver trovato il proprio appartamento allagato, sta ancora nella casa “di fortuna” che ha affittato con AirBnb in quell’occasione e nella quale è rimasta bloccata per via dell’emergenza coronavirus: «Me la sto proprio godendo», assicura parlando del confinamento. «Faccio cose che normalmente non ho l’opportunità di fare, come dormire fino a tardi, leggere un libro e recuperare dei programmi TV non visti», spiega.

Per voi, invece, il consiglio è di ascoltare “Future Nostalgia”. Qui l'ultimo singolo pubblicato, "Break My Heart":