Una (gran bella) canzone per raccontare il quotidiano ai tempi del Covid-19

LOCARNO - Sono diversi i musicisti nostrani (e non) fermi, e in casa, a causa del coronavirus.

Molti di loro hanno voluto riversare sui social la loro creatività e il loro messaggio. Fra questi c'è anche il locarnese Matteo Pisoni, voce e chitarra degli Eleonor, che ha utilizzato proprio Facebook per condividere "Tutto fermo e tutti a casa" un brano scritto per l'occasione.

Come ti è venuta questa idea, da dove sei partito per scrivere il pezzo?

«Credo che tra le virtù della musica sia quella di unire le persone e accompagnarle durante i momenti più disparati. Ho sentito la necessità di dare un piccolo contributo che facesse da sfondo alla particolare dimensione che stiamo vivendo, mettendo in musica quello che vivo, che vedo e che provo in questi giorni».

Colpisce nel brano, tra l'altro un'ottimo sfoggio di cantautorialità, l'applauso finale «per chi è in prima fila» e «anche per noi» (anche se ci sarà da aspettare)...

«Sì, alla dedica aggiornerei tutte le persone che sono rimaste attive per garantire i bisogni essenziali. Oltre al personale sanitario mi riferisco ad esempio ai commessi, a chi lavora nelle case anziani, ai volontari, ai docenti, ...ai giornalisti (fondamentale anche il loro ruolo!) Riguardo la chiusura della canzone (parte degli applausi): l’augurio è quello di riuscire comunque a trarre degli insegnamenti da questa esperienza che ci vede costretti a rallentare e forse a rivalutare il nostro stile di vita».