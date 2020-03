La Hunziker raccoglie fondi per l'ospedale di Bergamo

Giornalista in formazione

BERGAMO - Michelle Hunziker ha deciso di raccogliere più fondi possibili in aiuto all'ospedale di Bergamo, la zona più colpita dal coronavirus in Italia.

Insieme al marito, Tomaso Trussardi, la star televisiva ha già raccolto 1,2 milioni di euro. Lo ha comunicato la showgirl stessa al Bild. La donazione servirà per l'acquisto di ventilatori e letti aggiuntivi, per permettere all'ospedale di essere più performante possibile in termini di capacità di assistenza medica. Lo scopo finale è quello di poter assistere più persone possibili.

Michelle Hunziker aveva parlato solo pochi giorni fa della sua vita a Bergamo, in Italia, descrivendo le condizioni difficili in cui ci si trova a causa del Covid-19. Il problema principale è l'incapacità del sistema sanitario di far fronte alle necessità dei tantissimi malati.

La coppia si trova in isolamento nella loro casa di Bergamo dal 5 marzo, con le figlie Sole, Celeste, Aurora, e una coppia di amici. «Abbiamo deciso all'inizio della crisi di restare insieme in questa quarantena, e da allora non abbiamo più lasciato la casa» ha detto la star, sempre al Bild.

Hunziker ha anche detto che lei stessa ha già perso delle persone a causa del coronavirus. Un suo caro amico, il presentatore Piero Chiambretti, è infatti in terapia intensiva. «Abbiamo anche molti amici a Bergamo che hanno perso i genitori e sono distrutti», ha concluso la Hunziker nell'intervista.