Quella volta che Ireland Baldwin ha passato la notte a raccogliere cacche di elefante

LOS ANGELES - Forse non lo sapevate (noi non lo sapevamo, per esempio) ma fra le grandi passioni di Kim Basinger ci sono le escursioni e gli animali. Due cose che si sono incontrate nella riserva per animali PAWS a San Andreas, California dove l'attrice si è impegnata per anni.

A trascorrere del tempo nel santuario naturalistico in compagnia della mamma c'è stata anche una giovane Ireland Baldwin, come raccontato recentemente proprio da Kim ospite della trasmissione-gita "Hiking with Kevin".

«Ireland veniva spesso al parco con le amiche e i sacchi a pelo», ricorda la Basinger, «noi provavamo a dir loro che il giorno dopo ci sarebbe stata una levataccia ma loro non è che ascoltassero molto... erano ragazzine e non avevano una gran percezione del tempo e quindi stavano su tutta la notte a mangiare snack e guardare film».

Ad aiutare a "raddrizzare" la piccola di casa, e figlia di Alec Baldwin, ci ha pensato Ed Stewart il co-gestore del parco grande amico di famiglia su imbeccata dell'attrice: «Le ha fatte alzare alle 3 e le ha portate fuori a raccogliere cacche di elefante», ricorda, «è davvero cresciuta in mezzo alla natura».