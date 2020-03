Cranston, Reynolds, Paul e Schwarzy: le star scendono in campo per sostenere chi è in difficoltà

C'è chi dona ai soccorritori e chi aiuta i baristi rimasti senza lavoro

Le star di Hollywood si stanno mobilitando per sostenere chi è in prima linea per combattere l'emergenza coronavirus e chi è rimasto senza lavoro a causa dello stop alle attività produttive.