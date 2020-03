«Al coronavirus non importa quanto tu sia ricco», il video di Madonna fa imbufalire Instagram

LONDRA - Non la sta prendendo benissimo, Madonna, questa storia della quarantena che sta passando nella sua magione a Londra. Lo suggerirebbe il suo profilo social che si sta riempiendo - giorno dopo giorno - di video bizzarri e un filo deliranti.

L'ultimo di questa (fortunatamente non lunga) trafila è stato in grado di generare un discreto putiferio sul web. Si tratta di un monologo sulla pandemia, girato mentre la cantante sta facendo un bagno in una vasca ripiena di latte e petali di rosa.

«Vedete, la faccenda riguardo al Covid-19 è che non gli importa quanto sei ricco, quanto famoso o quanto simpatico», ha postato l'artista, «Ci fa tutti uguali, e questa cosa è terribile e splendida allo stesso tempo». E, come testo ad accompagnare la clip: «No discrimination – Covid-19! #quarantena #covid_19 #statealsicuro».

«La vita al di fuori della tua villa è un po' diversa da come te la immagini», commenta uno dei tanti indignati dalla tirata della diva che ha generato un vero e proprio pandemonio, «forse dovresti essere un filo più empatica con quelli meno privilegiati».

«C'è gente là fuori che non ha le cose basilari, e lei è lì con i petali di rosa sui capezzoli», ha scritto un altro, «piantala Madonna, ti vogliamo bene ma piantala».

«Mi dispiace mia regina», protesta anche un fan, «ma non siamo tutti uguali, forse muoriamo della stessa malattia ma chi è povero soffrirà molto di più. Non c'è niente di romantico in tutto questo».

Qualche ora dopo la levata di voci, il post è stato cancellato.