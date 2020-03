Due settimane dopo i primi sintomi: Tom Hanks si sente meglio

SYDNEY - Tom Hanks e la moglie Rita Wilson si sentono meglio due settimane dopo aver accusato i primi sintomi del coronavirus. Lo ha annunciato l'attore dal suo account su Twitter.

«A due settimane dai primi sintomi ci sentiamo meglio», ha scritto la star di Hollywood, due volte premio Oscar. «Stare a casa funziona così: non contagi nessuno, non vieni contagiato. Buon senso, no? Ci vorrà un po', ma se ci prendiamo cura l'uno dell'altro, se aiutiamo come possiamo e diamo qualche conforto....questo, anche questo, passerà. Ci riusciremo. Hanks».

Tom e Rita sono in isolamento in una casa del Queensland, dopo qualche giorno passato in ospedale. Gli Hanks sono in Australia per le riprese - ora sospese - del biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann. Sono stati la prima coppia celebre di Hollywood a essere stata contagiata dal Covid-19.