Contro la noia in quarantena, Rita Wilson si dà al rap

SYDNEY - Quarantena e isolamento, siano essi forzati o meno, alla lunga possono risultare pesanti, con la noia nemica numero due, subito alle spalle della minaccia del coronavirus. E Rita Wilson - che un paio di settimane fa è risultata positiva al contagio con il marito Tom Hanks - ha deciso di scacciare lo spettro della monotonia improvvisando un classico della musica rap d'oltreoceano.

In un video pubblicato su Instagram, l'attrice 63enne si è lanciata in una performance di Hip Hop Hooray dei Naughty By Nature, brano d'annata 1993. Il risultato? Piuttosto epico.

Rita Wilson e marito si trovano in quarantena in un'abitazione affittata in Australia, dove stavano lavorando al film "Elvis" di Baz Luhrmann. Entrambi sono in buone condizioni di salute.