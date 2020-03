Davd Bryan, tastierista di Bon Jovi, è positivo al coronavirus

NEW YORK - David Bryan, tastierista della band rock Bon Jovi, ha il coronavirus.

Lo ha confermato lui stesso via social. «Ho ricevuto i risultati del test e sono positivo» ha scritto ieri su Instagram. «Sono stato male per una settimana e mi sento meglio ogni giorno che passa» ha aggiunto il membro fondatore del gruppo, nonché vincitore di un Tony Award.

«Per favore non siate preoccupati! È un'influenza non la peste. Sono stato in quarantena per una settimana e lo sarò per un'altra. E quando mi sentirò meglio sarò testato di nuovo per essere sicuro di essermi liberato da questo sgradevole virus. Per favore aiutatevi l'un l'altro. Sarà finita presto... con gli aiuto di ogni americano!».