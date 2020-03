Emily Ratajkowski condivide sui social la sua routine mattutina

NEW YORK - Emily Ratajkowski ha condiviso con i suoi oltre 25 milioni di follower su Instagram quello che fa ogni mattina, ora che come moltissimi è costretta a stare in casa per l'epidemia di coronavirus.

L'attrice e modella ha spiegato che prima di tutto c'è un bel caffè, poi si mette in contatto con il team di Inamorata Woman, il suo brand di biancheria intima e costumi da bagno, poi trova del tempo per la sua famiglia.

Ma non è finita qui: «Ho mangiato un panino al tonno, mi sono truccata, ho letto. Sì, praticamente tutto dal mio letto» ha postato sul social, con tre immagini che la mostrano adagiata nella sua camera.