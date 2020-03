Gal Gadot canta “Imagine” con un gruppo di amici vip contro il coronavirus

LOS ANGELES - È stato decisamente un boomerang quello finito fra capo e collo alla modella e attrice Gal Gadot, per tentare di alleggerire la tensione - in un momento in cui il Covid-19 negli Usa inizia a fare davvero paura - ha deciso di postare un video Instagram con ambizioni virali.

Nella clip l'alter-ego di Wonder Woman, che si trova come molti in auto-quarantena, canta la celebre “Imagine” di John Lennon che si trasforma in un canto corale via selfie al quale si aggiungono uno dopo l'altro uno stuolo di vip: da Will Ferrel, passando per Natalie Portman, Amy Adams, James Marsden fino a Cara Delevingne.

Le intenzioni, però, non sono bastate visto che nei commenti è rapidamente esplosa la polemica: «È davvero offensivo, ca**o... Tutta questa gente che appare nel video potrebbe aiutare in maniera ENORME dal punto di vista finanziario... ma invece l'unica cosa che fanno è cantare?», si è lamentato qualcuno.

«Ok, va bene. Adesso ragazzi e ragazze, perché non andate a contribuire con un versamento? Pensate a tutti quelli che non possono permettersi nemmeno un tampone», ha sentenziato un altro.