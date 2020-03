Donatella Rettore si rivolge ai fan dopo l'intervento: «Siete stati meravigliosi»

ROMA - Un'ondata di affetto e amore. È ciò che ha provato Donatella Rettore da parte dei suoi fan, che l'hanno spiazzata con un'infinità di messaggi positivi.

La cantante è stata operata, ed è tornata sui social per rassicurare i suoi tantissimi seguaci, allarmati per il suo stato di salute. In primis, ha voluto ringraziare i suoi fan per l'affetto, ma anche sottolineare l'importanza, soprattutto adesso, di dare amore. «Stiamo cambiando» ha continuato, «eravamo al top per odio e cattiveria».

Infine si è unita anche lei al movimento "#iorestoacasa" utilizzando l'apposito hashtag, per invitare la popolazione a rispettare le regole e le misure anti contagio.

Donatella Rettore, lo ricordiamo, era stata operata già settimana scorsa. Tuttavia, dopo aver ricevuto un ulteriore risultato di un esame istologico, ha informato i suoi fan che doveva essere nuovamente operata, e di fretta.