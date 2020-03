Jared Leto era in meditazione nel deserto, ha appena scoperto l'emergenza coronavirus

LOS ANGELES - È possibile essere all'oscuro dell'emergenza coronavirus che sta colpendo tutto il mondo? A quanto pare sì.

L'attore e rockstar Jared Leto ha appena terminato una full immersion di meditazione silenziosa nel deserto. «Eravamo totalmente isolati. Niente telefono, nessuna comunicazione eccetera. Non avevamo idea di quello che sta accadendo fuori dalla struttura» ha scritto sui social, forse anche per spiegare il suo prolungato silenzio.

«Ieri sono uscito in un mondo diverso. Un mondo che è cambiato per sempre. Strabiliante - a dir poco. Sto ricevendo messaggi da amici e parenti in tutto il mondo e mi sto facendo un'idea di cosa succede». Poi Leto si è rivolto direttamente ai fan: «Spero che voi e i vostri stiate bene. Mando energia positiva a tutti. State in casa. State al sicuro».