Coronavirus: la notizia della pandemia arriva nelle case del GF

COLONIA / ROMA - Se i concorrenti del Grande Fratello VIP italiano sono stati nuovamente informati lunedì sull’emergenza coronavirus e lasceranno la Casa con tre settimane di anticipo, i partecipanti del “Big Brother” tedesco restano teoricamente ancora all’oscuro della pandemia che sta colpendo l’Europa e il resto del mondo. Ma ancora per poco.

Il canale che trasmette il programma ha infatti reso noto che informerà i partecipanti in merito all’emergenza nel corso di una puntata speciale che andrà in onda questa sera alle 19. «Quando gli abitanti sono entrati nella Casa del Grande Fratello il 10 febbraio scorso, solo l’Asia era colpita dal coronavirus», fa notare SAT.1 sul proprio sito. «Siccome i contatti con il mondo esterno sono proibiti, i concorrenti non sanno nulla sulla situazione attuale», aggiunge.

A ragguagliare i 13 “Bewohner” rimasti chiusi nella Casa di Colonia saranno il presentatore della trasmissione, Jochen Schropp, e il medico di “Big Brother”, Andreas Kaniewski. Oltre a fare domande sull’epidemia, i concorrenti potranno vedere dei messaggi registrati dai loro familiari.

Non tutti, in realtà, sono così all’oscuro sulla pandemia di Covid-19. Quattro, infatti, sono entrati nella “Haus” solo lunedì scorso, «ma finora non hanno potuto parlare del coronavirus» con gli altri abitanti. Come negli altri Paesi, il Grande Fratello tedesco dura normalmente 100 giorni, ovvero fino al 20 maggio. Per il momento, SAT.1 non ha accennato a possibili interruzioni anticipate.

In Italia, i concorrenti del Grande Fratello VIP sono stati ragguagliati lunedì in merito all’evoluzione della pandemia. Alfonso Signorini, il presentatore di questa quarta edizione, li ha informati sui numeri del contagio mentre Antonella Elia, Fabio Testi e Adriana Volpe, leggendo un comunicato, hanno annunciato che la trasmissione si concluderà anticipatamente l’8 aprile prossimo anziché, come inizialmente previsto, il 27.

«La situazione in cui siamo in Italia e in altri Paesi è unica, incredibile e mai accaduta prima», ha sottolineato Signorini. «D’ora in poi vi daremo conto di tutto questo dandovi la possibilità di parlare con i vostri cari uno a uno, vi faremo vedere cosa fanno gli italiani a cui portate im po’ di leggerezza e ogni giorno vi daremo nuove informazioni», ha aggiunto.

La notizia dell’interruzione anticipata è stata accolta con commozione e soddisfazione dai partecipanti della trasmissione, preoccupati per amici e familiari. Nella Casa restano al momento 15 VIP.