Heidi Klum: «Io e mio marito ci siamo messi in quarantena»

BERLINO - Heidi Klum e il marito Tom Kaulitz si sono messi in auto-quarantena e... separati l'una dall'altro. Lo ha comunicato la presentatrice ed ex-modella tedesca via Instagram proprio di recente.

«Come molti di voi in questo periodo non sto benissimo», ha raccontato in un lungo post, «e anche mio marito al ritorno dal tour con dei sintomi influenzali. Per sicurezza rimarremo separati finché non arriveranno i risultati del tampone per il coronavirus».

«Non vogliamo scambiarci batteri e rischiare di ammalarci ancora di più... Sono strani tempi, è vero, ma è proprio in queste situazioni che si capisce quello che è davvero importante: le persone a cui teniamo e il fatto di mantenerle al sicuro. La soluzione si chiama social distancing».