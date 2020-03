Il drammatico saluto ai fan di Donatella Rettore

VICENZA - Il mondo della musica italiano è in apprensione per lo stato di salute di Donatella Rettore.

La cantante ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un messaggio drammatico: «Bene, ve lo dico tanto in mezzo alla bufera (dell'emergenza coronavirus, ndr) sarà solo un tuono in più. Mi hanno operata allo IOV, Istituto Oncologico Veneto, ieri hanno avuto il risultato dell'esame istologico e... non va bene. Mi debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti vi voglio bene».

Un invito poi ai fan e ai media: «Abbiate cura di Claudio ma non chiamatelo ora, è già scosso di suo».

I messaggi - Alla cantante sono arrivati moltissimi messaggi di solidarietà via social. Dalla pagina fan su Facebook Watch out Rettore le scrivono: «Abbiamo appreso da lei stessa la notizia ed è stato un colpo al cuore non solo per chi segue l'artista Rettore, ma anche per tutti noi che vogliamo bene a Donatella. Siamo tutti con te, inviandoti la nostra energia positiva e la nostra forza, la stessa che tu hai sempre dato a noi... Ti vogliamo un mondo di bene».

Paola Turci le ha scritto su Twitter: «Un abbraccio fortissimo Donatella, spero tutto possa andare per il meglio».