Sesso con una minorenne, nuova accusa per R. Kelly

NEW YORK - Nuove accuse di abusi e molestie sessuali per R. Kelly. La star decaduta dell’R&B statunitense, riferisce il portale Page Six, è stata ufficialmente accusata per aver avuto un rapporto sessuale con una ragazza minorenne.

La ragazza - identificata nelle carte con un anonimo “Jane Doe No. 5” - sarebbe stata trasportata nel 2015 oltre il confine per consumare il rapporto. Il cantante, secondo quanto riferito dal procuratore federale di Brooklyn, è inoltre accusato di aver infettato la giovane con l’herpes genitale. Come era accaduto con Faith Rodgers, un’altra giovane accusatrice di Kelly a cui fu trasmessa la stessa malattia.

Se dovesse risultare colpevole, il cantante rischia fino a 10 anni di carcere. Oltre a quest’ultima causa, R. Kelly dovrà affrontarne altre anche a Chicago e a Minneapolis. Il processo a Brooklyn dovrebbe tenersi il prossimo luglio.