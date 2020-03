Il coronavirus fa saltare il matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

ROMA - Le misure anti coronavirus sono ferree, e così numerosi eventi, celebrazioni, e manifestazioni vengono annullati a non finire. E ci sono finiti di mezzo anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini.

Infatti, l'ex velina aveva accettato la proposta arrivata da Magnini prima di natale, e i due avevano programmato il grande giorno a fine marzo. «Abbiamo deciso di far slittare il nostro matrimonio, ma per noi non cambia nulla, anzi, avremo più tempo per organizzarlo nel modo migliore» hanno confidato i due al settimanale Chi.

La coppia è inoltre in prima linea nella lotta contro il coronavirus, e ha avviato una raccolta fondi per far fronte all’emergenza sanitaria. Oltre a ciò, i due si sono uniti immediatamente alla campagna #iorestoacasa, per sensibilizzare più persone possibili a non uscire in questo periodo difficile. Ora il focus è sulla situazione d'emergenza, e per il matrimonio c'è tempo.