Orlando Bloom si metterà in quarantena: «Sembra una follia lo so, ma è una cosa seria»

PRAGA - Ha dovuto mollare il set della sua serie Amazon "Carnival Row" e tornare di corsa a casa (e in quarantena). È successo all'attore Orlando Bloom, come da lui stesso raccontato in una story su Instagram in cui lo si vede attorniato dai colleghi, in procinto di fare armi e bagagli.

Non è chiaro se l'attore sia entrato in contatto con qualcuno affetto da coronavirus, in ogni caso le direttive Usa chiedono l'auto-isolamento in caso di contatti a rischio.

«Vi voglio bene, fate attenzione là fuori», dice Bloom nella clip, «mettetevi in auto-quarantena. Questa cosa del coronavirus sembra una follia, lo so. Ma fate la cosa giusta per voi e la vostra famiglia... In qualche settimana questo cattivaccio lo faremo fuori».

A proposito di Covid-19: anche la fidanzata di Orlando - la cantante e conduttrice Katy Perry - è tornata con urgenza da una tournée in Australia proprio per via del coronavirus.