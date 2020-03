Vasco Rossi ha preso l'ultimo aereo diretto in Europa per tornare in Italia

LOS ANGELES - Vasco Rossi sta rientrando a casa, in Italia. Infatti, nella notte si è recato all'aeroporto per imbarcarsi, finalmente, sull'ultimo volo diretto in Europa.

La star ha condiviso il momento con i suoi seguaci, facendo una Live su Instagram dall'aeroporto. «Sto per imbarcarmi sull'ultimo volo per l'Europa» ha condiviso Vasco, con la mascherina ben calcata su bocca e naso e guanti in lattice per proteggersi. Attorno a lui scene surreali, con i lunghi corridoi vuoti di uno scalo di Los Angeles quasi deserto. «Non c'è nessuno».

«Eccoci qua, pronti a partire» - ha detto il 68enne, non nascondendo un pizzico di preoccupazione - «Ordini di (S)Trump». Non è potuta mancare la frecciatina al Presidente americano, da sempre poco apprezzato dalla rockstar. È un volo internazionale Lufthansa che lo porterà a Monaco di Baviera. «Poi vedrò come superare le Alpi. Farò come Annibale», cerca poi di sdrammatizzare, consapevole che sono stati annullati i voli da e per l'Italia. «Vi terrò aggiornati sulla mia odissea» ha concluso Vasco.