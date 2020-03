Chiusa in una scatola per 24 ore: «Non lo faccio per stupire ma per una buona causa»

LOS ANGELES - Metterà alla prova la propria ansia (di cui soffre da sempre), chiudendosi in una scatola per 24 ore. La performance artistica di Willow Smith - figlia di Will Smith - andrà in scena questa sera alle 9 (ora locale) al Museum of Contemporary Art in Los Angeles.

Willow (19 anni) nella sua maratona toccherà tutti gli stadi dell'ansia: paranoia, rabbia, tristezza, torpore, euforia, forte interesse, compassione e accettazione. Ogni "step" durerà tre ore, rinchiusa assieme a lei ci sarà il partner Tyler Cole).

«Non lo faccio perché la gente dica “Oooh!”», ha raccontato Smith al Los Angeles Times, «lo faccio per sensibilizzare, è una causa vera... La prima cosa che scriveremo sulle pareti della scatola sarà qualcosa tipo: “Accettare le paure dell'altro è il primo passo verso la comprensione"».