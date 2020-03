«Ho visto le mie figlie affrontare le loro paure»

NEW YORK - Non sono stati momenti tranquilli quelli trascorsi di recente da Angelina Jolie. L’attrice - in una testimonianza pubblicata dal Time in occasione della Giornata internazionale della donna - ha raccontato che due delle sue figlie sono finite negli ultimi due mesi sotto i ferri per sottoporsi a diverse operazioni chirurgiche.

Un periodo trascorso facendo avanti e indietro dall’ospedale. «Ho visto le mie bambine prendersi cura l’una dell’altra», ha raccontato la Jolie spiegando che sono state le stesse ragazze a darle l’incoraggiamento per condividere pubblicamente quei momenti. «Rispetto la loro privacy e ne abbiamo discusso insieme. Sanno bene che attraversare queste sfide, combattere per la propria sopravvivenza e guarire è qualcosa di cui essere fieri».

La più giovane delle due è stata sottoposta a un intervento all’anca, mentre l’operazione a cui ha dovuto sottoporsi la maggiore non è stata precisata. «Le ho viste affrontare le loro paure con grande coraggio. Conosciamo tutti quei momenti in cui non c’è nessuno in grado di aiutarci, in cui possiamo solo chiudere gli occhi e respirare profondamente. Quando siamo gli unici a poter compiere quel passo, ci facciamo forza e lo facciamo», ha scritto l’attrice, rivolgendo infine un appello a valorizzare le giovani donne: «Qualcuno, dopo aver visto le mie figlie prendersi cura l’una dell’altra, ha detto che “è naturale per delle ragazze”. Ho sorriso, ma poi ho pensato a quanto spesso si abusa di questa nozione. Ci si aspetta che le giovani ragazze si prendano cure degli altri. Spesso crescono condizionate da questo, pensando di essere buone solo quando servono gli altri ed egoiste se invece si concentrano sui propri bisogni e le proprie passioni».